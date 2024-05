Scoppia la lite sul bus e l'autista ferma la corsa: passeggeri a piedi. Scattano le denunce

Denunciati per interruzione di pubblico servizio. E' finita male la lite scoppiata sull'autobus 492 nella serata di ieri, sabato 18 maggio. Alle 22.30, all'altezza di piazza Venezia, sul bus sono intervenuti i carabinieri del nucleo radiomobile di Roma.

A chiamarli il conducente del mezzo Atac, allarmato per le parole grosse, gli spintoni e la violenza dello scontro, nato per futili motivi. Fermato il bus e scesi i passeggeri, i due sono stati identificati e portati nella vicina caserma di piazza Venezia. Per loro scatterà la denuncia per interruzione di pubblico servizio.

Per i passeggeri la serata si è conclusa con la necessità di prendere un altro autobus.