Il passeggero che litiga con l'autista e blocca il bus con il proprio corpo

Ha prima litigato con l'autista poi, non contento, ha pensato bene di mettersi davanti al bus con il proprio corpo impedendo allo stesso di proseguire la sua corsa. Notte movimentata a La Rustica a bordo di un autobus della linea 543 della Roma Tpl. A fermare l'esagitato sono poi stati i carabinieri, dopo avergli puntato contro il taser.

La richiesta d'intervento al 112 è arrivata poco dopo la mezzanotte fra il 15 ed il 16 marzo da via Achille Vertunni dove un passeggero - un 38enne romano - aveva appena avuto una accesa lite verbale con l'autista della Roma Tpl. Sceso dal mezzo pubblico l'uomo si è piazzato davanti all'autobus, ha aperto le braccia ed ha impedito al conducente di riprendere la corsa.

Nella strada del quadrante nord est della Capitale sono quindi intervenuti i carabinieri del nucleo radiomobile di Roma che hanno trovato il 38enne ancora in mezzo alla carreggiata. Da subito poco propenso al dialogo, l'uomo ha minacciato i militari con uno dei carabinieri che ha quindi impugnato il taser in dotazione agli uomini dell'arma dallo scorso 14 marzo e lo ha mostrato all'esagitato.

Alla vista della pistola elettrica l'uomo ha quindi desistito dai propri intenti ed è stato bloccato dai carabinieri. Identificato in un 38enne romano è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale con la procura informata anche per l'ipotesi di reato di interruzione di pubblico servizio.