Lite a colpi di spranga al distributore di benzina: due persone in ospedale

Due uomini in ospedale, in condizioni non gravi. Uno di loro denunciato per lesioni. E' il bilancio di una furiosa lite avvenuta ad un distributore di benzina di via di Boccea, in zona Montespaccato. Siamo all'altezza dell'incrocio con via della Maglianella e sono da poco passate le 15.30 di mercoledì 28 settembre. Tra un dipendente della pompa di benzina e un cliente nasce un alterco. Futili motivi alla base della discussione che però degenera, diventando una lite.

Uno dei due scorge una spranga, l'afferra e aggredisce l'altro. Nel frattempo i presenti allertano la polizia che, giunta sul posto, trova i due feriti ma ancora intenti a darsele di santa ragione.

Per entrambi necessarie le cure in 2 ospedali della zona. L'uso della spranga ha fatto scattare, per uno dei due, la denuncia per lesioni.