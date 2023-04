Ucciso a coltellate dal coinquilino: una lite per l'affitto dietro l'omicidio di Borghesiana

Una lite per l'affitto è costata la vita a Khan Gulab, 40enne afgano gestore di un autolavaggio, ucciso a coltellate dal coinquilino nell'abitazione dove vivevano con altri connazionali. Un assassinio a sangue freddo, con la polizia che ha trovato la vittima già priva di vita e il suo carnefice con ancora le mani sporche di sangue. A chiamare il 112 un terzo cittadino dell'Afghanistan, anche lui coinquilino dell'appartamento.

Lite tra coinquilini

Il delitto si è consumato mercoledì sera in un appartamento abitato da alcuni cittadini afgani in via Alia, strada che collega i quartieri di Borghesiana e Finocchio, nel territorio del VI municipio. Un omicidio per denaro: Khan Gulab e il suo presunto assassino, il 38enne Safi Zahid Ullah, avevano già litigato animatamente per questioni legati al pagamento dell'affitto. Stesso copione la sera del 26 aprile quando i due hanno cominciato a discutere animatamente. Dalle parole i due connazionali sono passati ai fatti, in particolare il 38enne. Impugnato un grosso coltello da cucina, come riferito dal testimone che ha chiamato il 112 alla polizia, lo ha colpito con diverse coltellate. Fatale per Khan Gulab un fendente all'addome, che non gli ha lasciato scampo con il 40enne crollato sul pavimento in una pozza di sangu

L'arrivo della polizia

Allertati dalla sala operativa nell'appartamento del quadrante est della Capitale è intervenuto il personale del 118 che nulla ha potuto se non constatare la morte di Khan Gulab. Sono poi stati gli agenti del VI distretto Casilino, intervenuti con i poliziotti delle volanti e gli investigatori della squadra mobile a fermare Safi Zahid Ullah. Arrestato con l'accusa di omicidio è stato associato nel carcere di Regina Coeli in attesa dell'udienza di convalida davanti al giudice per le indagini preliminari.

Disposta l'autopsia la salma del 40enne è stata messa a disposizione dell'autorità giudiziara. Sequestrati sia il coltello usato per l'omicido che l'appartamento dove è stato consumato il delitto.