Paura in strada: stacca l'orecchio al rivale con un coltello durante una lite

Gli ha staccato parte dell'orecchio con un coltello da cucina. Paura in strada all'Aurelio, dove due uomini si sono affrontati in via di Boccea. Ad avere la peggio un 34enne, trasportato poi in ospedale con parte del padiglione auricolare amputato. Le violenze nella serata di martedì 1 febbraio.

Numerose le telefonate al 112 da parte di alcuni passanti impauriti alla vista di un uomo con una copiosa perdita di sangue da un orecchio. Preso in cura dal personale del 118 la vittima, un 34enne egiziano, è stato quindi trasportato dall'ambulanza all'ospedale San Carlo di Nancy con l'orecchio amputato e sette giorni di prognosi. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del nucleo radiomobile della compagnia di Trastevere che hanno quindi ricostruito l'accaduto fermando l'aggressore, un 27enne connazionale della vittima.

Sottoposto a fermo per lesioni personali gravissime, l'aggressore è stato messo a disposizione dell'autorità giudiziaria per la convalida dell'arresto.