Lina Wertmuller: sabato i funerali a Roma, domani la camera ardente in Campidoglio

La camera ardente per Lina Wertmüller, la grande regista scomparsa oggi a Roma, sarà allestita in Campidoglio. Lo annuncia su twitter il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri: "Con Lina Wertmüller se ne va una leggenda del cinema italiano, una grande regista che ha realizzato film densi di ironia e intelligenza, la prima donna candidata all'Oscar per la miglior regia. Roma le darà l'ultimo saluto allestendo la camera ardente in Campidoglio".pecca

La camera ardente sarà aperta presso la sala della Protomoteca dalle ore 10 alle ore 20. L'ingresso, dalla scalinata del Vignola, sarà consentito ai soggetti muniti di green pass e nel rispetto della vigente normativa sulle misure riguardanti il contrasto e il contenimento del diffondersi del Coronavirus. I funerali si svolgeranno sabato 11 dicembre alle 11,30 nella Chiesa degli Artisti a Roma.

Tanti i commenti di chi apprezzava la regista. Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha espresso il suo cordoglio per la "regista e intellettuale di grande finezza, che ha dato vita in tutta la sua prestigiosa carriera cinematografica a film e personaggi indimenticabili". Si legge in una nota del Quirinale. Il ministro della Cultura, Dario Franceschini aggiunge: "L'Italia piange la scomparsa di Lina Wertmüller, una regista che con la sua classe e il suo stile inconfondibile ha lasciato un segno perenne nella nostra cinematografia e in quella mondiale. Prima regista donna a essere candidata all'Oscar per 'Pasqualino settebellezze' nel 1977, premio Oscar alla carriera nel 2020, ha avuto una carriera lunga e intesa, consegnandoci opere alle quale ognuno di noi resterà per sempre legato. Grazie, Lina".

"Un ciao doloroso a Lina Wertmuller, genio cinematografico e civile", il ricordo dell'Anpi, l'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia. "Quando se ne va un Pasolini, uno Scola, un Monicelli, un Magni, un Proietti, un Falqui, o una Lina, ti dispiace e ti preoccupi di tutto il mondo che se ne va con loro. Tutto il loro mondo che avevano creato, a migliorare la vita di tutti, e che dal giorno dopo si deve cercare di conservare e preservare. Però, però, io oggi non piango la maestra, la genia, che se ne è andata. Soffro, soffrirò con tutti il vuoto incolmabile che lei lascia, ma io piango un fatto mio personale e intimo. Io piango l'ultima rappresentante consanguinea della vita che ho avuto sin qui, l'ultima superstite del mio passato, anche remoto. Io piango i ricordi familiari che mi hanno legato a lei da bambino. Io piango la sorella di mio padre. A lei non piaceva che la chiamassi così, ma io, prima di tutto, piango mia zia", il pensiero dell'attore Massimo Wertmuller, su Facebook, ricorda la zia Lina.

"L'Italia - aggiunge - sta perdendo ultimamente riferimenti fondamentali. Portatori di qualità, del meglio, di intelligenza, di arte e di cultura. E sappiamo quanto oggi servirebbero la cultura, come ancora unico mezzo per crescere, per evolversi, per emanciparsi, e gli intellettuali , come appunto veicolatori di pensiero e cultura. Quanto servirebbero in questo sciagurato paese, il paese delle Belle Arti e del Rinascimento, con così tanti italiani invece distratti, anzi attratti da un centro commerciale, o da una vicenda del Grande Fratello, o dalle parole di un influencer che non da un capolavoro cinematografico".