Liceo Tasso occupato: è la settima scuola a Roma dall'inizio di ottobre

Anche il liceo Tasso si aggiunge alla lista di scuole occupate a Roma. Circa 200 tra ragazze e ragazzi ieri sera, lunedì 15 novembre, sono entrati nell'edificio di via Sicilia e hanno immediatamente esposto uno striscione per sancire la "presa" del liceo.

"Dopo un anno e mezzo di didattica digitale integrata - scrive il collettivo politico su Instagram - a settembre siamo tornati al 100% in presenza nelle nostre aule. Tuttavia il rientro è avvenuto in maniera problematica a causa di tutte quelle mancanze, del contesto scolastico, dell'edilizia e nella dimensione sociale e, del particolare contesto romano, nella mobilità per le quali il collettivo politico si è a lungo mobilitato".

Il dito viene puntato contro i tagli "di cui da decenni è vittima la scuola pubblica italiana, dalla riforma Gelmini del 2009 alla 'buona scuola' del 2015, entrambe mirate a rendere la scuola sempre più un luogo di preparazione e inserimento nel mondo del lavoro, privandola della sua primaria funzione di istruzione e formazione del pensiero critico dell'individuo".

Gli occupanti del Tasso, liceo storico della Capitale fondato nel 1887, si soffermano sul tema dell'edilizia scolastica: "Le strutture che frequentiamo - scrivono - da una parte sono vecchie e fatiscenti e spesso costituiscono un pericolo per la sicurezza di chi vive le scuole, dall'altra risultano insufficienti a contenere la capienza effettiva del numero della componente scolastica. Veniamo quindi privati degli spazi adibiti ad attività extra curriculari: al Tasso due delle tre palestre sono state riconvertite in classi negli ultimi due anni".

La giornata di oggi vedrà diversi ospiti intervenire durante l'occupazione: dalle 9.30 in corso un incontro con Fabio Anselmi, l'avvocato che ha seguito il processo per la morte di Stefano Cucchi al fianco della sorella, Ilaria. Alle 15.30 interverrà Lucio Caracciolo per approfondire i temi di geopolitica e il ruolo dell'Italia nei rapporti Usa, Cina e Russia.