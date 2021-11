Liceo Tasso occupato, l'obiettivo è arrivare a venerdì: "Siamo circa 250"

"Vorremmo portare avanti l'occupazione fino almeno a venerdì". L'intenzione viene raccontata a Roma Today da una studentessa che fa da portavoce del Collettivo autorganizzato che ha condotto la protesta e gestisce le attività all'interno della scuola di via Sicilia, occupata ieri sera.

"Abbiamo iniziato a parlare con docenti e genitori - spiega la ragazza che frequenta il quinto anno - e adesso vediamo cosa ci lasceranno fare. Come organizzazione interna, durante le assemblee c'è l'obbligo di mascherina e abbiamo allestito delle postazioni con gel disinfettante e spray per pulire le superfici utilizzate. Entrano solo gli interni a parte gli ospiti".

Lundì sera erano circa le 21 quando tra i 150 e i 200 ragazze e ragazzi hanno preso possesso della scuola, esponendo poi lo striscione "Tasso occupato". Ad oggi all'interno ce ne sono circa 250, secondo quanto riferiscono gli occupanti. "La decisione è arrivata dopo diverse assemblee in questi mesi - continuano dal collettivo - e ogni volta i presenti hanno votato quasi all'unanimità per l'occupazione".

Il Tasso è arrivato a circa 1.100 iscritti e questo, in epoca di Covid, ha creato più di un problema nell'organizzazione degli spazi. "Avevamo tre palestre - raccontano i ragazzi - ora ce n'è solo una perché le altre due sono diventate aule. Inoltre, un'aula che ci era stata concessa per autogestirla, fare attività e assemblee, adesso è stata ripristinata per le lezioni regolari. Non abbiamo più un nostro spazio. E' anche per questo che abbiamo deciso di occupare".