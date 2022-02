Crolla lamiera dal soffitto di un'aula del liceo Tasso, ferita studentessa

Sta bene la ragazza che venerdì mattina è stata colpita da una lastra caduta dal soffitto di una delle aule del liceo Tasso, ma quanto accaduto ha ulteriormente infiammato gli animi dei ragazzi, che lo scorso novembre avevano deciso di occupare lo storico istituto di via Sicilia in segno di protesta anche contro le condizioni strutturali dell’edficio.

“Oggi nella nostra scuola è caduta una trave che ha ferito una ragazza, mandandola in ospedale - ha denunciato su Instagram il Collettivo Politico Tasso - Non possiamo rischiare la vita per andare a scuola, queste sono le condizioni della nostra scuola e della maggior parte di quelle italiane”.

La studentessa ferita si trovava in aula al primo piano dell’edificio che si affaccia su via Puglie, in compagnia di altre due ragazze, quando la lamiera si è staccata dal soffitto ed è caduta, ferendola alla bocca. Subito soccorsa, è stata accompagnata al pronto soccorso e medicata. Il Collettivo ha condiviso su Instagram anche un video della lamiera caduta, una sorta di lunga trave che compone il soffitto e che è stata appoggiata in corridoio dopo il crollo.

Negli ultimi mesi le condizioni dei licei romani e la gestione del sistema scolastico in pandemia sono state al centro di numerose proteste da parte degli studenti. Il Tasso a novembre era stato il settimo a diventare teatro di un’occupazione che ha coinvolto circa 200 studenti, che lo scorso 18 febbraio avevano partecipato alla mobilitazione nazionale organizzata contro “questo modello di scuola - spiegavano - che ci uccide e ci opprime”.