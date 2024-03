Licenziato dalla società di noleggio incendia pullman e auto con la benzina

Una vendetta. Licenziato dalla società di noleggio ha incendiato i mezzi della ditta con la benzina. Un 45enne italiano, arrestato per l'incendio doloso appiccato la scorsa notte all'interno della Greentour International a Castel di Leva.

Incendio a Castel di Leva

Era la notte dello scorso 22 marzo quando gli agenti del IX distretto Esposizione sono intervenuti in via Castel di Leva 273 per la segnalazione di un incendio che aveva interessato un’autorimessa. Giunti sul posto hanno trovato uno dei soci dell’autorimessa il quale ha riferito che nell’ultimo periodo aveva avuto diversi diverbi con un ex dipendente che lo minacciava e insultava su WhatsApp a seguito di licenziamento avvenuto lo scorso mese di gennaio.

Benzina sull'auto

Gli investigatori, grazie alla visione delle immagini del sistema di videosorveglianza dell’autorimessa, hanno accertato che, la notte del 22 marzo scorso, un uomo, travisato e con abiti scuri, si era diretto verso una vettura coperta da un telo per poi versare una tanica contenente liquido infiammabile. Dopo pochi istanti, l’uomo ha riposto a terra la tanica per poi prendere un accendino e appiccare l’incendio nella zona in cui aveva versato il liquido dando fuoco a quattro auto, un pullman, una moto e una roulotte.

Con la tanica al distributore

I poliziotti hanno poi ampliato le indagini, visionando altri sistemi di videosorveglianza di alcuni distributori di carburante che vi sono nelle vicinanze, appurando che l’uomo, prima di fare accesso all’autorimessa, si era recato presso un distributore automatico di via Castel di Leva e, dopo aver inserito una banconota da 10 euro, aveva rifornito la tanica.

Con l'auto della compagna

Da ulteriori accertamenti gli agenti hanno riscontrato che l’uomo aveva utilizzato per tutto il tempo l’auto della propria compagna riconosciuta dal tappo mancante della benzina, che aveva lo stesso colore e gli stessi cerchi delle ruote della macchina vista attraverso le telecamere del sistema di videosorveglianza.

Incendio per vendetta

Per tali motivi, gli investigatori hanno rintracciato il 45enne presso la propria abitazione e lo hanno sottoposto a fermo di indiziato di delitto perché gravemente indiziato del reato di incendio doloso. La procura di Roma ha chiesto ed ottenuto dal giudice per le indagini preliminari la convalida del fermo e l’adozione della custodia cautelare in carcere. L’uomo è stato portato nel carcere di Regina Coeli.