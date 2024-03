Il caso del video hard imbarazza la Roma, la Figc ascolta la dipendente licenziata e il fidanzato

La bolla ormai è esplosa. La dipendente licenziata dalla As Roma e il fidanzato, anche lui ormai ex lavoratore della società giallorossa, hanno raccontato la loro verità alla procuratore federale della Figc, Giuseppe Chiné.

I due che hanno risposto alle domande della procura e il caso rischia di allargarsi e la Roma ora rischia. Il procuratore Chinè non si sta infatti occupando del licenziamento dei due dipendenti, ma sta provando a verificare quali potrebbero essere le responsabilità dei tesserati giallorossi nella diffusione del video che ritraeva i due dipendenti in intimità.

Per questo, se fosse provata la responsabilità del giocatore della Primavera nella catena di vitalità del video, allora gli sarebbe contestato l'articolo 4 del codice di giustizia sportiva, mentre alla Roma il 6 per responsabilità oggettiva. In sostanza, squalifica e una multa salta. Nelle prossime ore proseguiranno gli interrogatori, già cominciati venerdì, ai quali parteciperanno anche i vertici della società giallorossa.

L'ormai ex dipendente si è detta pronta a denunciare chi ha diffuso il video. La storia è ormai nota. Lei, addetta alla foresteria giallorossa per una società interinale, presta il telefono a un calciatore della Primavera, all'epoca minorenne. Lui utilizza il cellulare, nota quel video e lo fa girare tra i compagni di squadra. Da lì la diffusione è a catena.

Nel video ci sarebbe un passaggio in cui lei avrebbe chiesto al suo fidanzato, anche lui all'epoca dipendente della Roma, di aiutarla a farsi assumere. I fatti diventano pubblici giovedì 14 marzo, sulle pagine del Fatto Quotidiano e la Roma prova a chiarire col comunicato che punta sulla violazione del codice etico. Adesso le indagini della procura federale metteranno il faro le possibili violazioni del codice della giustizia sportiva. Il giocatore che ha diffuso il video rischia una denuncia per revenge porn o che la questione sfoci anche nelle violezione della privacy.