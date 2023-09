In un terreno sulla via Nettunense, a pochi passi dalla frazione di Campoleone, Santilli ha, infatti, rinvenuto "un mucchio di libri scolastici abbandonati sul nostro territorio. La persona che ha fatto questo, se ne avesse letto almeno uno di quelli abbandonati, forse non lo avrebbe fatto" ha commentato l'assessore postando due scatti.

Un mucchio di libri scolastici abbandonati in un terreno sulla Nettunense. Una discarica a cielo aperto fatta di testi di ogni tipo. E' la scoperta fatta dalla polizia Locale di Lanuvio a pochi passi dalla frazione di Campoleone. Simone Santilli, assessore all'ambiente di Lanuvio, commenta: "La persona che ha fatto questo, se ne avesse letto almeno uno di quelli abbandonati, forse non lo avrebbe fatto. Raccoglieremo i libri nelle migliori condizioni e li doneremo alle associazioni sul territorio. Alla ignoranza si risponde con la cultura, sempre".

A seguito delle segnalazione di un cittadino ad intervenire è stata la polizia locale di Lanuvio, guidata da Sergio Ierace. Secondo quanto si apprende i caschi bianchi avrebbero già eseguito dei primi accertamenti individuando alcuni dei possibili responsabili dello "sversamento".