Cinema in lutto, morto a Roma Libero De Rienzo: aveva 44 anni

L'attore e sceneggiatore nato a Napoli viveva nella Capitale da anni, aveva raggiunto la fama con Santa Maradona. Tra i suoi lavori successivi, 'Smetto quando voglio' (2014) e nel 2019 il film 'A Tor Bella Monaca non piove mai'

Mondo del cinema in lutto: è morto a Roma Libero De Rienzo, attore e sceneggiatore di 44 anni, stroncato da un infarto, nella sua casa romana. Nato a Napoli nel 1977, aveva intrapreso la carriera dello spettacolo sulle orme del padre, Fiore De Rienzo, che è stato aiuto regista di Citto Maselli.

Il ritrovamento del corpo di Libero De Rienzo

Il corpo senza vita di De Rienzo è stato ritrovato da un amico intorno alle 21 di gioverdì 15 luglio, preoccupato perché non aveva sue notizie da qualche giorno. Sul posto sono arrivati, i carabinieri della stazione Madonna del Riposo che indagano sul ritrovamento. Sul corpo di De Rienzo non ci sarebbero segni di violenza. Le indagini, coordinate dalla procura di Roma, sono ancora in corso.

La carriera di Libero De Rienzo

La notorietà l'aveva trovata nel 2002 con il David di Donatello per la sua interpretazione nel film Santa Maradona. Nel 2004 è stato protagonista insieme a Vanessa Incontrata di A/R Andata+Ritorno. Nel 2006, un altro David di Donatello, per il film Fortpàsc di Marco Risi, quando ha interpretato il giornalista napoletano Giancarlo Siani. Tra i suoi lavori successivi anche 'Smetto quando voglio' (2014) e nel 2019 il film 'A Tor Bella Monaca non piove mai'.

Benché abitasse dall'età di due anni a Roma, Libero De Rienzo era legato alla città di Napoli. Sposato con la costumista Marcella Mosca, lascia due figli di 6 e 2 anni.