Morte Libero De Rienzo: eroina la polvere trovata nella casa dell'attore

Emergono novità sulla morte di Libero De Rienzo, l'attore trovato senza vita nella sua abitazione all'Aurelio lo scorso giovedì sera. Era infatti eroina la polvere bianca trovata dai RIS dei carabineiri nell'abitazione dove il 44enne è stato trovato morto da un amico. E' quanto emerge dalla relazione consegnata dagli investigatori dell'Arma al Procuratore aggiunto Nunzia D'Elia ed al Pubblico Ministero Francesco Minisci che già venerdì scorso avevano aperto un fascicolo d'indagine per "morte come conseguenza di altro reato", disponendo una serie di esami tossicologici sulla salma dell'attore originario di Napoli ma romano d'adozione, per comprendere cosa ne abbia determinato la morte.

Esami tossicologici disposti nell'ambito dell'autopsia che verrà eseguita martedì 20 luglio. I magistrati di piazzale Clodio hanno affidato lunedì mattina l'incarico ai medici legali del Policlinico Universitario Agostino Gemelli. La famiglia dell'attore ha nominato un proprio consulente che assisterà agli accertamenti disposti dai pm, necessari a fare luce sulle cause che hanno portato alla morte.

Accertato il decesso dell'attore i carabinieri della Stazione Madonna del Riposo (primi a intervenire sul posto dopo l’allarme lanciato da un amico) e quelli del RIS, hanno passato al setaccio l’abitazione di De Rienzo in cerca di indizi che possano fare luce sulla morte relazionandoli i magistrati sulla "polvere bianca".

Al momento resta esclusa l’ipotesi di un atto violento - nessun segno sospetto è stato riscontrato sul corpo - ma gli inquirenti sono decisi a ricostruire le ultime 48 ore di vita dell’attore, e ad accertare se abbia fatto uso di droga e se qualcuno possa avergli venduto una dose letale. Sono stati inoltre già ascoltati i familiari, compresa la moglie, che hanno però smentito che facesse uso di sostanze stupefacenti.