Liberato appartamento Ater occupato abusivamente: rubava energia elettrica

Controlli serali a Tor Bella Monaca. Con i carabinieri in via Santa Rita da Cascia 30 si sono presentati i tecnici della società elettrica Areti Spa, per l'ormai abituale controllo sulla legalità.

Durante le verifiche, un 29enne algerino, senza fissa dimora e già sottoposto alla misura cautelare dell'obbligo di presentazione in caserma per reati di droga, è stato denunciato per invasione di edificio e furto aggravato di energia elettrica.

I carabinieri hanno infatti accertato che l’uomo aveva occupato abusivamente un immobile del palazzo, di proprietà dell’Ater e attualmente libero in quanto in attesa di regolare assegnazione, allacciandosi illecitamente alla fornitura di energia elettrica condominiale.

L’allaccio abusivo è stato immediatamente rimosso e l'appartamento, lasciato poi spontaneamente dal 29enne, è stato rimesso in sicurezza e riaffidato all’ente proprietario.