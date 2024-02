Sei appartamenti Ater sono stati sgomberati e liberati

Villa Gordiani, Torpignattara, Mandrione, Corviale e Trullo. In pochi giorni sono stati sgomberati e liberati sei appartamenti dalla polizia locale e riconsegnati ad Ater. Gli agenti del V gruppo Prenestino sono intervenuti in 4 diversi appartamenti. In uno dei quali, per due volte, è stato fatto un duplice tentativo di occupazione avvenuto in meno di 24 ore. Prima a opera di una donna di 69 anni e, a distanza di poche di ore, da parte una 24enne, entrambe denunciate.

Gli agenti del gruppo sicurezza sociale urbana, invece, hanno recuperato due alloggi nei quartieri Trullo e Corviale, rispettivamente in via Brugnato e via dei Sampieri. Un appartamento è stato trovato libero, mentre nell'altro sono state trovate tre persone, che sono state denunciate per occupazione abusiva di alloggio di proprietà pubblica. I tre hanno rifiutato l'offerta di assistenza alloggiativa alternativa.

Gli alloggi sono stati quindo tutti riconsegnati all'azienda territoriale per l'edilizia residenziale che è intervenuta per allarmare nuovamente gli appartamenti al fine di evitare future occupazioni.