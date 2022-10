Arrestati cinque borseggiatori in metro: rubati oltre 1.000 euro in contanti

Due rapine nel giro di poche ore in un sottopasso della metro. Nel mirino dei rapinatori la fermata Lepanto, sulla linea A. Cinque i borseggiatori arrestati, due i turisti nel mirino che sono stati derubati. Ai malcapitati è stato portato via il portafoglio e, in un caso, il bottino è stato di quelli importanti, ben oltre 1.000 euro in contanti.

Il primo episodio ha visto protagonista un uomo di 39 anni, di origine romena e senza fissa dimora. La pattuglia dei carabinieri della stazione Roma Prati lo ha arrestato dopo che, nei corridoi della metro rossa alla fermata Lepanto, ha derubato una donna. Dopo averle portato via il portafoglio, ha iniziato a correre per guadagnarsi la fuga. Durante la corsa ha anche spintonato uno dei militari intervenuti. A quel punto è scattato l'arresto.

Stessa sorte per una turista a Lepanto. Quattro donne di origine bosniaca, dai 18 ai 35 anni, sono state sorprese sul vagone della metro mentre derubavano una donna thailandese. Prima l'hanno accerchiata, cercando di non farsi notare, poi le hanno portato via il portafoglio dalla borsetta. All'interno, oltre ai documenti, anche una cospicua somma di denaro: 1.250 euro in contanti. La borseggiatrice e le sue complici sono state arrestate dai carabinieri della stazione Madonna del Riposo.