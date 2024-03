Niente più "neve" a Cortina. Scacco al pusher e ultrà della Lazio: riforniva di cocaina i vip

Cocaina ai vip. Polvere bianca ai vacanzieri di Cortina d'Ampezzo, dove per un po' non ci sarà più "neve". A gestire il fiorente business un romano di 35 anni, Leopoldo Cobianchi, volto noto della Curva Nord della Lazio. Romano, classe 1989, secondo quanto emerso dalle indagini avrebbe allestito un fiorente business. Affari che, secondo i carabinieri che lo hanno arrestato, difendeva con un sistema di intimidazione che prevedeva minacce e aggressioni – anche con armi da fuoco – per mantenere il controllo della zona di spaccio, inibendo ad altri “concorrenti” di poter vendere stupefacenti nell’ambito del mercato locale dello spaccio.

Cocaina ai Vip di Cortina d'Ampezzo

Le indagini dei carabinieri della compagnia di Cortina d'Ampezzo hanno accertato come Leopoldo Cobianchi, insieme ad altri 8 indagati tutti estranei al contesto di Cortina e provenienti da altre regioni, abbia organizzato - fin dal 2021 - un sistema di vendita di stupefacente nella realtà turistica delle Dolomiti. Cocaina e hashish. Il tutto avvalendosi della collaborazione di alcuni complici ai quali, dietro pagamento di un compenso sul venduto e/o la fornitura di dosi per il consumo personale, avrebbe conferito la droga, dato indicazioni sulla vendita nonché procurato l’alloggio a Cortina dove custodire lo stupefacente e dove egli si recava per ritirare i proventi illeciti.

Le indagini dei carabinieri

Gli investigatori dell'Arma, che per mesi hanno seguito gli indagati, osservato le loro condotte e recuperato stupefacente a riscontro delle attività investigative, hanno accertato anche la pericolosità dell’organizzazione di spacciatori. La fiorente piazza di spaccio cortinese è stata oggetto di attenzione per lungo tempo da parte dei militari che nel corso degli ultimi due anni hanno messo a segno vari arresti nell’area, procedendo anche a importanti sequestri di droga.

Soldi e cocaina

Nel corso della lunga indagine, i carabinieri di Cortina d’Ampezzo coordinati dalla procura di Belluno, hanno complessivamente sottoposto a sequestro oltre 400 grammi di cocaina per complessive 656 dosi, più di 800 grammi di hashish suddivisa in 8 panetti, oltre a marijuana e sostanza da taglio, sottraendo guadagni all’organizzazione criminale che, dalla vendita, avrebbe potuto guadagnare oltre 70.000 euro.

Nel corso delle diverse operazioni sono stati anche sequestrati quasi 50.000 euro di denaro contante, ritenuto provento dell’attività di spaccio ma che rappresenta sicuramente una minima parte degli introiti dell’organizzazione che, con costanza, riforniva la piazza di spaccio, verosimilmente reinvestendo i guadagni per continuare a garantire l’approvvigionamento in favore dei numerosi acquirenti identificati dai carabinieri.

Il commento

Il colonnello Pigozzo ha commentato “L’operazione, che ha consentito di smantellare un traffico di stupefacenti sul nostro territorio, grazie all’impegno puntuale e prolungato dei carabinieri di Cortina, dimostra quanto ancora sia necessario intensificare l’attività in questo particolare ambito. Manterremo sempre alta l’attenzione perché il mercato degli stupefacenti alimenta inesorabilmente l’economia illegale della criminalità e crea condizioni di insicurezza laddove queste organizzazioni operano. Il circuito della droga ha una dimensione globale rilevante che va ben oltre la singola cessione di stupefacente a livello locale. Vi sono organizzazioni nazionali ed estere che operano in questo settore con estrema virulenza, investendo e acquisendo capitali illeciti che poi supportano altre tipologie di crimini. Senza dimenticare un dato di assoluta rilevanza, ovvero l’evidente danno alla salute pubblica che le droghe provocano e gli effetti, talora anche mortali, che le stesse producono sugli assuntori. Il contrasto alla droga è un impegno prima di tutto a evitare che i giovani cadano in un tunnel molto complesso e, anche, a non consentire lo sviluppo di attività criminali sul nostro territorio”.

Arrestato ultrà della Curva Nord

Concluse le indagini sono stati i carabinieri della compagnia di Cortina d’Ampezzo, coordinati dalla procura della Repubblica di Belluno, a eseguire alle prime ore di ieri mattina - a Roma - la misura cautelare agli arresti domiciliari nei confronti di Leopoldo Cobianchi.

Gli scontri ad Auronzo di Cadore

Personaggio noto negli ambienti ultras romani e nazionali, Leopoldo Cobianchi salì alla ribalta delle cronache italiane nell'estate del 2018 ad Auronzo di Cadore, sempre nel bellunese, quando diede vita con altri ultrà della Lazio a degli scontri per le strade della località montana con i tifosi della Spal, squadra con cui la Lazio doveva giocare una partita amichevole precampionato. Cinghiate e bastonate filmate e finite sui social (qui il video) e poi in mano agli inquirenti. Fra i tifosi della Lazio che diedero vita ai disordini anche il 35enne che a distanza di 6 anni è finito agli arresti domiciliari per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.