È stato ritrovato in buona salute Leopoldo Bernabei, l'uomo di 63 anni scomparso da una rsa di Guidonia lo scorso giovedì.

Le ricerche si erano concentrate tra Guidonia, il Tufello e la stazione Termini. L’appello è stato diffuso dal fratello dell’uomo, che lunedì pomeriggio è stato avvistato in via delle Isole Curzolane, al Tufello, dove martedì mattina è arrivato proprio il fratello per le ricerche.

“Non è la prima volta che si allontana - spiegava a RomaToday - Avendo problemi cognitivi tende a dirigersi verso luoghi che conosce, come appunto il Tufello, dove ha abitato per tanti anni e dove ricorda un bar che frequentava spesso”.