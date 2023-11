Ladispoli, il leone scappato dal circo è stato catturato. La cronaca di sette ore di paura

"Il leone è stato sedato e catturato". Sono le 22 e 23 quando su facebook il sindaco di Ladispoli Alessandro Grando mette fine all'emergenza iniziata poco dopo le 15 quando l'animale era scappato dal circo di via del Mediterraneo. Era stato lo stesso primo cittadino a lanciare l'allarme alle 16.35, ufficializzando le voci che sui social si stavano rincorrendo da oltre un'ora.

Un allarme, quello del sindaco, seguito all'intervento delle forze dell'ordine, immediatamente sulle tracce dell'animale, rintracciato e isolato all’interno del canneto nei pressi del corso d’acqua della Sanguinara. Dalle 16.30 è iniziato così una sorta di assedio, con una gabbia e il proprietario del circo sul posto. L'animale, tenuto sotto controllo, non ne ha voluto però sapere di farsi catturare. Tra le 18.30 e le 19 i momenti di maggior paura, con il leone uscito dal canneto e impegnato in una passeggiata tra via Varsavia, via Mosca e via Budapest. Il tutto filmato dai cittadini. [qui il video]

Spaventato, impaurito e inseguito da forze dell'ordine e cellulari, il re della giungla diventato imperatore di Ladispoli è rientrato nel canneto. Nel frattempo sul posto sono giunti gli operatori specializzati, attrezzati con l'anestetico. Obiettivo quello di sedare il leone per poi catturarlo. Intorno alle 21 lo sparo del sedativo. Quaranta minuti dopo, come previsto, l'animale si è addormentato, venendo quindi preso in carico dal personale del circo, non prima di essere stato trascinato da volontari e cittadini ai piedi del pick-up che ha poi riportato l'animale al tendone.

"Ringrazio la polizia di Stato, i carabinieri, i vigili del Fuoco, la polizia locale e provinciale, la Asl e tutti i volontari che hanno prestato servizio in queste ore di grande apprensione", ha aggiunto il sindaco Grando che ha quindi chiuso la polemica iniziata nel primo post: "Spero che questo episodio possa smuovere qualche coscienza, e che finalmente si possa mettere la parola fine allo sfruttamento degli animali nei circhi".

Nel pomeriggio infatti Grando aveva voluto precisare di non aver autorizzato lui il circo con gli animali. "Perché il sindaco ha autorizzato il circo? La risposta è che io non ho autorizzato nulla, non spetta a me farlo, e che purtroppo non possiamo vietare ai circhi con animali di venire nella nostra città. Nel 2017 ci abbiamo provato ma abbiamo perso il ricorso al TAR e abbiamo anche dovuto risarcire le spese legali ai ricorrenti. Finché non cambieranno le norme non potremo fare diversamente".