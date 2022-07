Leonardo Muratovic, chi era il pugile di 25 anni ucciso a coltellate. Gli amici: "Sarai sempre un leone"

Forse uno sguardo di troppo. O qualche parola detta che ha poi scatenato una reazione. Un motivo che solitamente le forze dell'ordine definiscono "futile". Ci sarebbe una lite a far da sfondo all'omicidio di Leonardo Muratovic, il ragazzo di 25 anni morto nella notte di domenica 17 luglio ad Anzio.

Un dramma, accompagnato da strascichi di violenza con il padre del ragazzo che, davanti al commissariato e in cerca di giustizia, ha accoltellato due buttafuori del locale da dove sarebbe iniziata la rissa fatale per Leonardo Muratovic. I due, per il genitore, sarebbero "colpevoli" di non aver sedato la lite. Distrutti i parenti del ragazzo di 25 anni. Gli amici non si danno pace. Saputa la notizia in tanti hanno inondato la pagina Facebook del loro amico che ora non c'è più.

Chi era Leonardo Muratovic

Leonardo Muratovic era un "leone". Gli amici, tutti, così lo ricordano. E non solo per i capelli biondi, ma anche per come si prendeva cura degli altri restando sempre un leader. Il giovane era un grande appassionato di boxe e praticava la nobile arte a combattimento da ormai diversi anni. Proprio il mondo del ring ha voluto mostrare la sua vicinanza alla famiglia del pugile unendosi al cordoglio generato dalla prematura ed inaspettata scomparsa del venticinquenne proveniente da Aprilia in provincia di Latina.

La Federazione Pugilistica Italiana si è voluta unire al coro di voci che hanno fatto le loro condoglianze ai familiari del ragazzo di origini croate. I pugili della palestra Phoenix Pomezia - dove Leonardo si allenava - ieri hanno postato una foto per salutarlo, guardando il cielo e con il dito in alto per il "campione che sei stato. Fai buon viaggio ti porteremo sempre nel cuore", si legge in un messaggio.

Daniel, il fratello del ragazzo, all'Adnkronos lo ha raccontato così: "Mio fratello è uno che portava il sorriso anche quando non lo avevamo, quando eravamo tristi. Era felice, un ragazzo educato, se serviva una mano aiutava il più debole, che se aveva un euro in tasca lo donava e restava senza. Nel momento più buio Leonardo arrivava portando allegria, era il sole nel buio. Ultimamente mi aveva detto di star meglio, di sentirsi bene, che la sua vita stava migliorando, che aveva iniziato a credere in Dio, che era contento, che si era fidanzato. Lavoricchiava, stava a casa con mamma e papà. Era felice e con il sorriso lo hanno portato via".

Il ricordo degli amici

In tanti su Facebook hanno voluto ricordarlo. "Sei stato una forza della natura, eri di una bellezza disarmante. Avevi quegli occhi che con uno sguardo dicevano tutto. Una bellezza rara al mondo,sia esteriormente che interiormente, sempre solare e forte, ma allo stesso tempo fragile e di una dolcezza infinita. Avevi un animo nobile e chi come me, ha avuto la fortuna di conoscerti e viverti sa che è cosi. Sei stato un guerriero, eri fiero e andavi in giro a testa alta e purtroppo questa sicurezza non sempre è apprezzata, a volte disarma e crea invidie. Perché era solo da invidiarti. Non ho parole per descrivere tutto questo stella mia, non ce l'ho. Non doveva andare così. ma ovunque tu sia, sono sicura che anche li riuscirai a farti valere, perché ce l'avevi dentro, il ragazzo più forte che abbia mai conosciuto. Leoncino mio", lo ricorda Sara.

"A volte la vita è ingiusta, se ne vanno sempre le persone che non meritano tutto ciò", il pensiero di Andrea. "Il pugilato ci ha legato. Abbiamo combattuto anche contro. Adesso vola e fai vedere come colpisci", scrive Cristian mentre Biagio aggiunge: "Riposa in pace, amico mio".

Com'è morto Leonardo Muratovic

Leonardo Muratovic è morto durante il tragitto in ospedale. Ma cosa è successo? La polizia indaga e continua la caccia all'assassino. Secondo quanto emerso lite sarebbe scoppiata intorno alle 2 della scorsa notte proprio sulla spiaggia del lido sul litorale di Anzio, che di sera si trasforma in uno dei lounge bar della zona. Il giovane pugile era con degli amici e la fidanzata quando ha cominciato a battibeccare un un altro gruppo. Dopo una serie di minacce e spintoni entrambi i gruppi, compreso Leonardo, sarebbero stati allontanati fuori dalla security e, usciti in strada, avrebbero deciso di risolvere la questione.

Ma lì il fisico da pugile di Muratovic non è bastato a difendersi: dopo una coltellata al petto si è prima accasciato su una staccionata di legno davanti a una gelateria per poi finire in terra perdendo sangue ed è morto poco dopo essere stato trasportato in ospedale. Qualche ora più tardi a fare le spese della vicenda sono stati i due bodyguard del Bodeguita, di 31 e 57 anni, responsabili secondo il padre della vittima della morte del ragazzo, per non aver evitato la rissa e le sue conseguenze. Il padre di Leonardo è stato arrestato ieri sera per tentato omicidio. La polizia cerca l'omicida. La famiglia e gli amici del ragazzo piangono.