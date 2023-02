Incidenti stradali, una targa e un murale in ricordo di Leonardo Lamma a corso Francia

Una targa, uno striscione e un murale per ricordare Leonardo Lamma. Il ragazzo che il 18 febbraio avrebbe compiuto 20 anni, morto il 7 aprile del 2022 a Corso Francia in un incidente stradale. Ora accanto al murale di Gaia e Camilla, anche loro vittime della strada, ci sarà uno spazio anche per la sua memoria: "Leonardo sempre con noi".

Tanti i ragazzi presenti. Con loro anche Stefano Lamma e Paola Scaglioni, papà e mamma del giovane, confortati dai genitori di Gaia e Camilla. A scoprire la targa è stato il papà. Un bersagliere ha intonato con la tromba "Tanti auguri a te". Un volo di palloncini ha chiuso la cerimonia.