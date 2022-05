Leo Gassmann: "Ho soccorso un'americana poco prima abusata". La ricostruzione dei fatti

"Questa notte io e alcuni passanti abbiamo soccorso una ragazza americana che era stata poco prima abusata da un ragazzo di origine francese. Appena ho sentito le urla mi sono avvicinato e ho chiesto una mano a un paio di ragazzi che passavano da quelle parti, ma il ragazzo francese era già fuggito". A raccontare l'episodio e il suo intervento è Leo Gassmann, cantante e figlio dell'attore Alessandro. Ancora scosso ha deciso di affidare ai social quanto accaduto nella notte tra venerdì e sabato. L'ha fatto per lanciare un messaggio, quello di non ignorare situazioni del genere: "Se vi capita di incappare in una situazione del genere non tiratevi mai indietro. Da essere umani abbiamo il dovere di aiutare i nostri fratelli e sorelle se in difficoltà, anche se fa paura. Non dimenticherò mai le urla della ragazza che chiedeva aiuto".

Cosa è successo

Secondo quanto ricostruito da RomaToday i fatti si sono verificati su via di Portonaccio. Gassmann e gli altri ragazzi intervenuti hanno richiesto l'intervento della polizia poco prima delle quattro. Immediato l'intervento sul posto delle volanti, al cui arrivo erano presenti i testimoni e appunto la 29enne americana, vittima dell'abuso. Portata all'Umberto I, sulla stessa non sono stati riscontrati segni di violenza sessuale.

Smaltiti i fumi dell'alcol, la giovane è stata quindi interrogata alcune ore ed ha ricostruito quanto accaduto. Uscita da un locale, a bordo di un mezzo pubblico, è stata avvicinata da un uomo che non conosceva. Quest'ultimo, all'improvviso, le ha toccato la gamba, provocando la reazione della 29enne che ha quindi iniziato ad urlare, allontanandosi dallo stesso e incontrando a quel punto Gassmann e gli altri presenti.

La 29enne, secondo quanto si apprende, non presenterà alcuna denuncia.