L'allarme legionella a piazzale Clodio

Allarme legionella a piazzale Clodio, nella città giudiziaria della Capitale. Con una nota inviata ai magistrati e al dirigente amministrativo, lunedì 11 luglio, il presidente del tribunale di Roma, Roberto Reali, ha fatto sapere che “in conseguenza delle analisi effettuate a campione si è reso necessario chiudere alcuni servizi igienici e interdire l’utilizzo dei distributori di bevande calde o di adottare dei fusti d’acqua esterni così da non utilizzare la rete idrica interessata” dal problema.

La comunicazione, che ha come oggetto proprio il batterio “legionella”, specifica che non è stato necessario chiudere l’unità di trattamento aria perché il circuito “non è lo stesso dell’impianto idraulico”, ma che è stato comunque chiesto in via precauzionale “un preventivo per l’analisi dell’aria ai fini del controllo della legionella”.

I sindacati: "Informati solo i dirigenti"

Proteste si sono sollevate da parte dei sindacati per la decisione di inviare la nota soltanto ai magistrati. Paola Saraceni, coordinatore nazionale dell’FSI-USAE (Federazione Sindacati Indipendenti) ha chiesto in una nota inviata allo stesso Reali di “conoscere le motivazioni per cui la notizia della chiusura di alcuni servizi igienici e l’interdizione dell’utilizzo dei distributori di bevande calde, provvedimenti decisi a seguito dei risultati delle analisi effettuate a campione all’interno degli uffici, non sia stata diffusa a tutto il personale; la nota citata, infatti, è destinata ai soli magistrati ed al dirigente amministrativo del tribunale”.

Il sindacato Fsi-Usae chiede inoltre di “di sapere la motivazione per la quale non è dato conoscere in quale palazzina e piano sia stato rilevato il batterio e in quale settore civile o penale. Crediamo infatti che la tutela della salute dei lavoratori, di cui l’informazione è parte integrante, riguardi tutti, senza distinzioni di funzioni, livello o profilo professionale - prosegue la nota - Chiediamo pertanto di voler divulgare a tutti i lavoratori i contenuti della nota in argomento, nell’interesse generale della tutela della salute di tutti i lavoratori del tribunale di Roma”.

Venerdì mattina è stata quindi emessa una circolare dall’amministrazione in cui viene chiesto ai direttori di informare tutti i dipendenti delle misure in atto per la gestione della situazione.