Allarme legionella in tribunale a Roma, è il secondo in tre mesi

Nuovo allarme legionella nel tribunale di Roma, a nemmeno tre mesi dagli ultimi rilievi che avevano confermato la presenza del batterio a piazzale Clodio.

La segnalazione è arrivata con una nota del presidente del tribunale, Roberto Reali, inviata il 12 ottobre. La comunicazione riporta l’esito positivo delle analisi sui campioni d'acqua prelevati nella struttura, e dispone i provvedimenti d'urgenza da adottare in questi casi, tra ci la chiusura o limitazione dei servizi igienici e la chiusura dei distributori di bevande calde.

"Prendiamo atto della comunicazione - è stato il commento del presidente dell'Ordine degli Avvocati, Antonino Galletti -L ma non possiamo non prendere atto anche di una circostanza disdicevole: ogni tre o quattro mesi il Tribunale più grande d'Europa si trova con i bagni fuori uso per colpa di un batterio, la legionella, che può essere molto pericoloso. Se da un lato queste comunicazioni periodiche confermano il puntuale ed effettivo svolgimento dei controlli, dall'altro ci chiediamo: possibile che non si riesca a prendere provvedimenti seri per debellare definitivamente il problema? Ci rivolgiamo dunque al nuovo ministro che verrà per fargli trovare subito sul tavolo una segnalazione: servono al più presto interventi urgenti e strutturali".

L’ultimo allarme, come detto, era scattato a metà luglio. In quel caso erano però intervenuti anche i sindacati, che avevano protestato per la decisione di inviare la comunicazione soltanto ai magistrati e al dirigente amministrativo: “Crediamo che la tutela della salute dei lavoratori, di cui l’informazione è parte integrante, riguardi tutti, senza distinzioni di funzioni, livello o profilo professionale - aveva detto Paola Saraceni, coordinatore nazionale dell’FSI-USAE (Federazione Sindacati Indipendenti) - Chiediamo pertanto di voler divulgare a tutti i lavoratori i contenuti della nota in argomento, nell’interesse generale della tutela della salute di tutti i lavoratori del tribunale di Roma”.