Lecce-Roma, cinque tifosi romanisti aggrediti. Un ferito

Nella mattinata di lunedì 1 aprile alcuni tifosi della Roma, appena arrivati a Lecce per seguire la squadra in trasferta, sono stato accerchiati e aggrediti da ignoti.

Come racconta Lecce Prima, la comitiva di romani era composta da cinque persone. Appena arrivati in pullman nel capoluogo salentino, dove alle 18 è in programma la partita di serie A Lecce-Roma, sono stati riconosciuti e accerchiati da un gruppo di leccesi, che li ha aggrediti. In particolare uno dei romani, che indossava un giubbotto della Roma, è rimasto ferito e gli è stato sottratto il capo d'abbigliamento. E' successo nell'area dell'ex Foro Boario.

Sul posto sono arrivati gli agenti della polizia di Stato e la Digos per raccogliere le testimonianze.