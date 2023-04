Leandro Bennato: chi è il boss di Casalotti che sequestra e tortura i rivali

Sequestri di persona e tortura. Agguati, subiti e organizzati, amicizie importanti tra la pezzi grossi della malavita romana, parentele di rilievo, contatti giusti e un carisma che gli ha fatto raggiungere uno status di rilievo, di quelli che anche solamente dire il nome fa paura. D'altronde, come spiega il gip di Civitavecchia Giuseppe Coniglio nell'ordinanza che gli è costata l'arresto per quella storia del quintale di cocaina rubato e che racconta di una morte sospetta e di una serie di sequestri di persona, "basta scorrere il certificato penale" per "rendersi conto della caratura criminale" di Leandro Bennato.

