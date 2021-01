Lazio-Roma, 1000 agenti in campo: attenzione su assembramenti e scontri

Non prendere nulla sottogamba, il fatto che l'Olimpico sarà senza pubblico per il derby non significa ignorare il servizio di ordine pubblico. È questo il messaggio che Prefetto e Questore vogliono mandare alla città e, soprattutto, ai tifosi di Lazio e Roma.

Saranno oltre 1000 gli agenti delle forze dell'ordine impegnati, per i controlli pre derby della Capitale. Come noto, Lazio-Roma si disputerà a porte chiuse a causa dell'emergenza Covid-19, ma da comitato per l'ordine e la sicurezza hanno studiato per giorni le misure poi messe nero su bianco solo dopo la riunione del Gos della Polizia (Gruppo operativo speciale).

Massima attenzione è rivolta a gruppi di tifosi che nonostante i divieti, potrebbero, secondo quanto si apprende, decidere di ritrovarsi all'esterno dello stadio. Per questo i servizi d'ordine saranno attivi sia all'esterno dell'Olimpico che all'interno.

I tifosi della Lazio, d'altro canto, già hanno fatto sapere che nel pomeriggio saranno davanti il centro sportivo di Formello per spingere la squadra verso l'Olimpico. Già da ieri sera, comunque, poliziotti e carabinieri sono stati impegnati in una vasta zona che da Ponte Milvio arriva fino a piazza Mancini, a pochi passi dallo stadio.



Le forze dell'ordine si occuperanno anche del trasferimento delle squadre, con due elicotteri (di polizia e carabinieri) dall'alto, pronti a dare supporto aereo anche in caso di possibili assembramenti lungo le strade nei pressi dello stadio. Sono previsti servizi ai caselli delle Autostrade e alle ferrovie. In zona Olimpico, in campo anche la polizia locale di Roma Capitale per la rimozione dei veicoli