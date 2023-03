La Lazio "nera": la maglia di Hitlerson allo stadio e i cori antisemiti in curva. Indaga la Digos

Il lato oscuro, anzi "nero", di una parte della tifoseria della Lazio è tornato a riempire il dibattito politico. Ora il caso, però, potrebbe essere la goccia che ha fatto ormai traboccare un vaso già colpo da tempo. Lo scenario è quello del derby. Una domenica di festa per il popolo laziale macchiata da un gruppo di persone che non hanno nascosto le loro simpatie di estrema destra e il loro odio razziale.

In tribuna un tifoso laziale ha indossato la maglia della sua squadra del cuore con sulle sue spalle il nome 'Hitlerson', accompagnato dal numero 88. Una casacca di chiara matrice nazista.

Il tutto mentre la curva Nord ha intonato una serie di cori antisemiti, già sentiti anche durante la trasferta di Napoli quando i laziali cantarono "so' laziale e so razzista" e ancora: "Siamo le camicie brune, c'hai er padre deportato e tu madre è Anna Frank. Romanista sei un rabbino, pane azzimo e agnellino, e festeggi l'Hanukkà. Il tutto ripreso in un video.

Le indagini

"Impossibile far finta di nulla". Le parole, condivisibili, sono state digitate su Twitter dal ministro dello Sport, Andrea Abodi e di fatto preannunciano una serie di provvedimenti. I poliziotti della Digos della questura di Roma e del commissariato Prati stanno lavorando, senza sosta, scandagliando tutte le immagini, per intercettare l'uomo che indossava la maglia di 'Htilerson'. "Al vaglio anche le riprese della polizia scientifica", spiegano da San Vitale sottolineando anche come sia "sotto stretta osservazione" tutta la tifoseria ultras.

Le reazioni della politica

La prima a denunciare l'ennesimo scempio con cassa di risonanza il mondo del pallone, era stata ieri la presidente della comunità ebraica di Roma, Ruth Dureghello, che aveva pubblicato video e foto dell'accaduto. Abodi ha risposto che il ministero farò la sua parte, "come sento il dovere di fare. Il rispetto è dovuto e non è negoziabile". Ma non è stata l'unica reazione istituzionale al caso. Anche il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi ha sollecitato il capo della polizia, Lamberto Giannini e il questore di Roma, Carmine Belfiore, per invitarli a fare ogni sforzo per individuare i responsabili dei comportamenti antisemiti.

Una curva intera che canta cori antisemiti, un “tifoso” in tribuna con la maglia Hitlerson e il numero 88 e noi, come sempre, gli unici a indignarci e a protestare. Possibile che tutti continuino a far finta di nulla? pic.twitter.com/AL3EGejYUf — Ruth Dureghello (@dureghello) March 20, 2023

Ancora, il senatore Ivan Scalfarotto ha definito la questione "intollerabile" annunciando "subito un’interrogazione al Viminale". Un episodio che ne richiama altri già avvenuti in passato. Simboli o immagini nazifasciste legate al tema calcistico sono comparsi più volte in città.

L'ultimo episodio è di appena un paio di mesi fa quando, alla vigilia del giorno della Memoria, la Capitale si svegliò tappezzata di adesivi che rappresentavano prima Anna Frank e poi il disegno di Hitler con la maglia giallorossa della Roma. Uno "sfregio inaccettabile", come aveva stigmatizzato il sindaco, Roberto Gualtieri, facendo poi rimuovere le figurine. La misura è colma.