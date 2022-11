Cori antisemiti al derby in curva nord, la Figc apre un'inchiesta

Il derby vinto della Lazio contro la Roma, si macchia di vergogna per una serie di cori antisemiti. Il giudice sportivo di serie A ha infatti chiesto un'istruttoria rapida alla procura della Federcalcio sui canti che "per quattro volte durante e dopo il derby" sono stati intonati da parte della curva nord, occupata dagli ultrà della Lazio.

I cori uditi sono stati "giallorosso ebreo" e, più volte: "In sinagoga vai a pregare, ti farò sempre scappare, romanista vaff...". Quest'ultimo in particolare sarebbe stato intonato a fine gara durante i festeggiamenti con la squadra biancoceleste mentre ballava e cantava per festeggiare la vittoria arrivata per 1-0. Un coro anche ripreso e diffuso sui social.

Gli ispettori hanno sentito e scritto tutto nel referto e quindi il giudice di serie A ha chiesto un'istruttoria rapida alla procura della Figc, ovvero un'integrazione di indagine. Dunque l'inchiesta federale sarà formalmente aperta oggi.

La condanna della Lazio

Ferma presa di posizione della Lazio dopo la richiesta, da parte del Giudice sportivo, di un'istruttoria rapida alla Procura Figc per i cori antisemiti cantati in Curva Nord dopo la vittoria nel derby. La società capitolina, recita un comunicato ufficiale, "ha sempre condannato con la massima fermezza ogni espressione di antisemitismo e di razzismo che si manifestano ormai nella quasi totalità delle partite e in tutti gli stadi d'Italia".

Tali comportamenti infatti "non fanno parte" della cultura laziale e "non rappresentano" la tifoseria biancoceleste; il club sottolinea poi che i giocatori biancocelesti si sono recati sotto la curva solo per festeggiare la vittoria della stracittadina, "non certo per legittimare eventuali cori di alcuni gruppi, neppure compresi e certamente non condivisi".

Questo perché tali comportamenti "nulla hanno a che vedere con lo sport nè con il comune senso civico". Dunque la Lazio rispetto a certe manifestazioni di ignoranza "starà sempre dalla parte opposta: quella del rispetto delle persone, della loro cultura, della loro etnia, della loro fede e della loro dignità", conclude il comunicato.