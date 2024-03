Saluti romani e cori fascisti nella birreria di Monaco, fermato un tifoso laziale

Ha mostrato il cosiddetto "saluto hitleriano" e per questo è stato "temporaneamente arrestato". Lo rende noto la polizia di Monaco di Baviera, città che ha ospitato i tifosi laziali giunti dalla Capitale per assistere alla partita di Champions League tra i biancocelesti e il Bayern Monaco.

Come si legge in una nota della polizia tedesca "Lunedì 4 marzo 2024, intorno alle 23:30, c'è stata un'operazione di polizia in un ristorante. L'antefatto era che un ospite aveva mostrato il cosiddetto "saluto hitleriano". Il sospettato, un turista italiano di 18 anni, è stato trovato sul posto e temporaneamente arrestato. Il 18enne è stato portato in una stazione di polizia per ulteriori accertamenti. Da lì è stato rilasciato dopo che le misure di polizia sono state completate e è stato versato un deposito cauzionale". "Ulteriori indagini su questo caso sono condotte dal Commissariato 44 (criminalità politica) - conclude la note - della polizia criminale di Monaco".

Saluti romani nella birreria di Hitler

Le immagini dei cori inneggianti al Ventennio e al Duce intonati dai tifosi della Lazio all'interno della birreria Hofbräuhaus am Platzl, dove Adolf Hitler fondò il Partito Nazionalsocialista Tedesco dei Lavoratori (NSDAP), divenuti virali sui social, avevano trovato lo sdegno dell'assessore allo sport di Roma Alessandro Onorato che li ha definiti "fango sulla squadra, su tutta la tifoseria e sulla città di Roma".