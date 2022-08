Ponte e viadotto della Magliana: dieci giorni di lavori. Come cambia la viabilità

Dal 24 agosto al 5 settembre dalle ore 21 alle ore 6, per consentire i lavori di manutenzione straordinaria del ponte e viadotto della Magliana, saranno chiuse le rampe di accesso al viadotto da viale Isacco Newton e da via della Magliana. Deviate le linee 31-780 e collegamento M02.

Linea 31: solo in direzione Laurentina, da viale Isacco Newton, altezza Viadotto della Magliana, percorre via della Magliana, piazza Meucci, lungotevere degli Inventori, Ponte Marconi, viale Marconi, via Colombo, rampa di accesso sottovia Viadotto Magliana e viale del Pattinaggio.

Linea 780 solo in direzione piazzale Nervi, da piazza Meucci percorre lungotevere degli Inventori, Ponte Marconi, viale Marconi, via Colombo, rampa di accesso sottovia Viadotto Magliana e viale del Pattinaggio.

Collegamento M02 da vfia della Magliana, altezza Viadotto della Magliana, prosegue per via della Magliana, piazza Meucci, lungotevere degli Inventori, Ponte Marconi, viale Marconi, via Colombo e viale del Pattinaggio.