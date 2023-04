Irregolari in Italia lavorano "in nero" nel ristorante di Centocelle

Verrà denunciato per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina il titolare di un ristorante a Centocelle. L'uomo ha infatti adibito al lavoro tre cittadini stranieri irregolari sul territorio italiano. La scoperta nell'ambito della prosecuzione dei servizi ad Alto Impatto in tutta la Capitale, così come pianificati dalla questura sulla base di decisioni assunte in seno al comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica.

Nella serata del 20 aprile scorso gli agenti del V distretto Prenestino unitamente alle compagnie dei carabinieri di piazza Dante e Casilina, oltre al personale della guardia di finanza, hanno svolto servizi mirati al controllo ed al pattugliamento delle aree del V municipio, al contrasto dei reati predatori nel quartiere del Quarticciolo, al contrasto della prostituzione in via Palmiro Togliatti, al controllo di attività commerciali nel quartiere di Centocelle, al presidio di piazza delle Gardenie e piazza dei Mirti, comprese le fermate della metropolitana linea C Mirti e Gardenie.

Durante i numerosi posti di controllo sono state identificate 215 persone e sono stati controllati 129 veicoli; 12 le sanzioni elevate ad altrettante prostitute per violazione del regolamento di polizia urbana. Altre 2 persone sono state segnalate amministrativamente ai sensi della normativa sugli stupefacenti.

Dieci gli esercizi commerciali controllati. Una persona è stata arrestata e 9 sono state denunciate oltre a 500 chili di merce alimentare sequestrata poiché insicura.

Gli agenti del IV distretto hanno inoltre effettuato, nei giorni scorsi, attività di prevenzione dei reati in varie zone dei quartieri Settecamini e Torraccia. Complessivamente sono state 38 le persone identificate. La polizia amministrativa ha ispezionato 5 esercizi commerciali, contestando 6 sanzioni nei confronti di 4 di questi, per un importo totale di oltre 3000 euro. Infine, una persona è stata segnalata per violazione della normativa sugli stupefacenti.