Lavoratori in nero e nessuna misura anticovid: chiuso autolavaggio

Lavoratori in nero e nessuna misura antiCovid. E' quanto hanno scoperto i carabinieri in un autolavaggio al Quartiere Africano.

I militari hanno accertato che il titolare e legale rappresentante della ditta, un cittadino egiziano di 32 anni, aveva impiegato nella sua attività 4 lavoratori “in nero”, pari al 100 per cento del personale presente sul posto. Inoltre, dalle successive verifiche, è emerso che uno dei lavoratori impiegati nell’impianto era sprovvisto di permesso di soggiorno e del rapporto di lavoro non era stata data la preventiva comunicazione.

In questo contesto, i Carabinieri della Stazione Roma viale Libia, unitamente al personale del Nucleo Ispettorato del Lavoro e dei Carabinieri Forestale di Roma hanno adottato un provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale.

Ma i guai non sono finiti qui, perché i militari hanno anche constatato che il titolare dell’attività non aveva adottato le previste misure di informazione e di prevenzione relative al rischio epidemiologico all’interno dell’azienda, disponendo, quindi, la sospensione dell’esercizio per 5 giorni.