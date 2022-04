Il ristoratore con i lavoratori "in nero"

Un ristorante a Prati con i lavoratori pagati "in nero". Sono stati i carabinieri a scoprirlo e sanzionarlo in via Cola di Rienzo. Qui i militari della compagnia Roma San Pietro unitamente ai colleghi del nucleo antisofisticazione e sanità (Nas) hanno accertato che il titolare stava impiegando 4 lavoratori risultati “in nero" su un totale di 6. Oltre alla prevista sanzione amministrativa, i militari hanno disposto anche quella accessoria della sospensione dell'attività.

La scoperta nell'ambito di una attività di controllo del territorio volto ad accertare l'osservanza delle prescrizioni finalizzate a garantire lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali. Il bilancio dei controlli è stato di 85 persone identificate e 12 attività commerciali ispezionate, 4 esercizi sanzionati e 3 saltafila sottoposti a Daspo urbano.

Nei pressi di via Gregorio VII, i carabinieri hanno sanzionato il titolare di un ristorante poiché inosservante delle procedure volte a garantire la sicurezza e l’igiene degli alimenti.

Tre cittadini del Bangladesh, invece, sono stati bloccati dai militari nell'area di Castel Sant'Angelo, mentre svolgevano attività di intermediazione e promozione di tour turistici e vendita di biglietti saltafila per alcuni musei della Capitale. I militari hanno fatto scattare nei loro confronti l’ordine di allontanamento dall'area Unesco per 48 ore.

Per altre due attività di ristorazione, nei pressi di via Crescenzio e via Ottaviano, i carabinieri hanno elevato sanzioni per un totale di 6.000 euro per l'inosservanza delle procedure volte a garantire la sicurezza, l’igiene e la tracciabilità degli alimenti.