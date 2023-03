Il ristorante cinese con i lavoratori "in nero", avanzata proposta di chiusura

Lavoratori "in nero" all'interno del ristorante cinese.. Una irregolarità amara per la titolare dell'esercizio commerciale per la quale è stata proposta la chiusura all'autorità giudiziaria. Sono stati i carabinieri del gruppo di Roma a svolgere degli accertamenti nel locale. La proprietaria è stata inoltre sanzionata per oltre 20mila euro per avere omesso di predisporre procedure di autocontrollo basate sul sistema Haccp, comprese le procedure in materia di informazioni sulla catena alimentare che hanno portato al sequestro di 20 chili di alimenti.

La sanzione è stata elevata anche che per violazione normativa circa la sicurezza degli ambienti di lavoro, per omessa comunicazione degli impianti di video-sorveglianza nei luoghi di lavoro e per la presenza - appunto - di 3 lavoratori in nero, sanzione che ha portato anche alla proposta di chiusura dell’attività all’autorità amministrativa.