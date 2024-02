Lavoratori "in nero" in carrozzeria, multa da 10mila euro al meccanico

Lavoratori "in nero" nell'autocarrozzeria. A pagare "il conto" il titolare dell'officina, multato. La scoperta a Tor Bella Monaca. Sono stati i carabinieri del comando per la tutela del lavoro, durante alcuni controlli alle attività commerciali nel quartiere del VI municipio delle Torri a sanzionare il responsabile dell'attività. Una sanzione da quasi 10mila euro (9.700) con sospensione dell'attività per aver impiegato lavoratori senza regolare contratto.

Carabinieri a Tor Bella Monaca

La sospensione dell'attività è arrivata nell'ambito di un servizio straordinario di controllo attuato dai carabinieri del gruppo di Frascati, con il supporto del nucleo cinofili di Santa Maria di Galeria e del Nil di Roma nel quartiere di Tor Bella Monaca. Durante le operazioni sono stati - inoltre - arrestati in flagranza di reato un cittadino romano di 39 anni e due uomini di 26 e 22 anni, di nazionalità tunisina, senza dimora, sorpresi mentre cedevano in cambio di denaro, alcuni involucri contenenti diverse dosi di cocaina.

Nel complesso, durante l’attività, sono state elevate 13 sanzioni amministrative per le violazioni alle norme al codice della strada, identificate 129 persone e controllati 97 veicoli.