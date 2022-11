Forniva manodopera tramite cooperative ma non versava i contributi dei lavoratori

Forniva manodopera specializzata tramite cooperative e consorzi ma non gli versava i contributi. A mettere in moto il sistema un imprenditore romano di 61 anni, che oltre a non pagare le imposte dei lavoratori che metteva a disposizione - intascando il denaro - non versava pertanto né iva né Irap (la dichiarazione di imposta regionale). Muratori, manovali e commessi, questa la manodopera che veniva richiesta da catene di supermercato e ditte edili a Roma, nei comuni della provincia e nel resto dei capoluoghi del Lazio, all'amministratore unico di 13 fra consorzi e cooperative. Smascherata la truffa la finanza ha disposto nei confronti di A.G. un decreto di sequestro di beni per oltre 17 milioni di euro.

Ma come funzionava lo stratagemma? In maniera semplice: il 61enne - quale amministratore unico delle cooperative - forniva manodopera specializzata sotto forma di appalti generici di servizio ma de facto forniva commessi, muratori e manovali. Fornendo quindi personale ma senza le necessarie autorizzazioni del ministero del Lavoro.

Lavoratori che percepivano regolarmente lo stipendio, con tanto di busta paga, peccato però per loro che i contributi - pur indicati come versati - in realtà non lo erano. Un danno a lungo termine per i lavoratori che - pensando di aver versato regolarmente i soldi per la pensione - in realtà non ne avevano ai fini pensionistici, trovandosi di fatto a dover sborsare poi loro il denaro che l'amministratore unico non aveva versato. Un salario in busta paga netto a tutti gli effetti, con il restante lordo che pur risultandolo - non era versato.

In sostanza il meccanismo illecito intercettato registrava la fornitura di personale, attraverso la previsione di contratti di servizio volti a dissimulare un’interposizione di manodopera, formalmente alle dipendenze di molteplici società riconducibili al 61enne indagato le quali omettevano il versamento dell’Iva nonché quello delle ritenute sui redditi erogati ai lavoratori dipendenti.

Smascherato il sistema i finanzieri del comando provinciale di Roma, coordinati dalla procura della Repubblica capitolina, hanno eseguito un decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca, anche per equivalente, di beni - fra quote societarie e beni mobili ed immobili quali case ed auto - per un valore superiore a 17 milioni di euro nei confronti dell'imprenditore romano a capo di consorzi e cooperative, allo stato indiziato di reati fiscali.

Il provvedimento cautelare è stato emesso dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Roma, su richiesta della procura della Repubblica, al fine di assicurare il denaro e le altre utilità derivanti dai delitti tributari.

Le indagini sviluppate dal nucleo di polizia economico-finanziaria di Roma hanno riguardato 2 consorzi e 11 società amministrate da prestanomi, dedite alla somministrazione di manodopera, in particolare alla fornitura di personale messo a disposizione di imprese terze, dislocate su tutto il territorio regionale e operanti prevalentemente nel settore della grande distribuzione organizzata.