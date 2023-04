Impiegato "in nero" al bar: multa e obbligo di assumere il lavoratore per 3 mesi

Lavorava "in nero" al bar. Questo quanto scoperto in un esercizio commerciale di Anzio. I controlli la scorsa mattina da parte dei carabinieri della compagnia di Anzio, assieme ai militari del nucleo antisofisticazione e sanità (Nas) e del nucleo ispettorato del lavoro di Roma hanno riguardato anche un bar della frazione di Lavinio.

In entrambe le circostanze sono state riscontrate alcune irregolarità: nel primo caso, durante l’accertamento, è emerso che un dipendente era impiegato senza il regolare contratto di lavoro. Di conseguenza al titolare veniva inflitta la sanzione amministrativa di 3600 euro (ai sensi dell’art. 36 bis c. 7 del D.L. 223/2006) e la sanzione accessoria di 2500 euro con conseguente sospensione dell’attività lavorativa.

Inoltre, il datore di lavoro dovrà assumere il dipendente con un contratto regolare della durata di almeno tre mesi. Contestualmente, i carabinieri del Nas hanno inflitto una sanzione amministrativa dell’importo complessivo di 2400 euro per alcune irregolarità strutturali riscontrate e per la mancata tracciabilità degli alimenti posti in vendita (ai sensi dell’art. 6 del D. Lgs. 193/2007).

Durante il secondo controllo, invece, è stata riscontrata la presenza di diverse telecamere all’interno del luogo di lavoro, installate senza la preventiva autorizzazione all’ispettorato territoriale del lavoro di Roma (come previsto dall’art. 4 della L. 300/1970). Inoltre anche in questa circostanza venivano riscontrate alcune anomalie strutturali, come l’assenza del locale spogliatoio, previsto per i lavoratori dipendenti.