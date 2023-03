Nasconde droga in giardino e un fucile sotterrato

Nascondevano in casa droga e un fucile rubato in un appartamento. A finire nei guai un uomo di 40 anni e un ragazzo ventiseienne che aveva messo a disposizione il suo terreno per nascondere la droga. A ricostruire i loro affari sono stati gli agenti della polizia di Stato di Anzio e Nettuno.

I poliziotti hanno notato l'uomo, conosciuto agli operanti come noto spacciatore, dirigersi nei pressi di un terreno a Lavinio. Da lì l'uomo ne è uscito con un secchio per riprendere la marcia. I poliziotti lo hanno fermato per un controllo e all'interno del secchio è stato trovato un sacco nero con uno zaino, la perquisizione ha permesso di rinvenire circa un chilogrammo di cocaina circa e 34 grammi di ketamina in dosi già pronte per lo spaccio.

La perquisizione all'interno del terreno ha permesso di rinvenire numerosi panetti di hashish per un peso di circa sette chilogrammi abilmente occultati in due diversi punti, tra le sterpaglie e il terreno.

Grazie all'ausilio dei cani Gino e Dylan del reparto cinofili della Questura di Roma, è stato rinvenuto anche un fucile calibro 12 provento di furto in abitazione e 10 cartucce, sotterrati ed avvolti in una coperta. Il 40enne è stato arrestato e a seguito di convalida da parte del gip del tribunale di Velletri è stata emessa nei suoi confronti ordinanza di custodia cautelare in carcere mentre il 26enne è stato denunciato per ricettazione.