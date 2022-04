Investita all'asilo, "Lavinia è nello stato più vicino alla morte". E al processo depone un teste chiave

Si è chiusa un’altra udienza decisiva nel processo sull’investimento di Lavinia Montebove, la bimba di 16 mesi che la mattina del 7 agosto 2018 venne travolta da un’auto mentre gattonava, non supervisionata, nel parcheggio del nido La Fattoria di Mamma Cocca di Velletri. La piccola si trova da allora in stato vegetativo, senza speranza di potersi mai risvegliare. Ed è proprio dei danni riportati nell’urto e delle sue condizioni di salute che si è discusso in aula lunedì mattina.

All’udienza al tribunale di Velletri erano presenti i genitori di Lavinia, Massimo Montebove e Lara Liotta, difesi dall’avvocato Cristina Spagnolo, e le due imputate nel processo: Francesca Rocca, maestra e titolare del nido, accusata di abbandono di minori, e la donna che guidava l’auto che ha investito Lavinia, Chiara Colonnelli, una mamma che aveva appena portato il figlio all’asilo e che è accusata di lesioni gravissime.

Il medico legale: “Lavinia è nello stato più vicino alla morte che esista”

A parlare per primo in aula è stato il medico legale incaricato dalla procura di riferire sulle condizioni di Lavinia, che ha confermato che quello della piccola è “un quadro non reversibile. Lavinia è entrata in ospedale in coma profondo, con un Glasgow Coma Scale (una scala di valutazione neurologica utilizzata per tenere traccia dell'evoluzione clinica dello stato del paziente in coma, ndr) pari a 3, lo stato più vicino alla morte che possa esistere. Si tratta di una malattia non curabile, uno stato vegetativo di minima coscienza irreversibile". Le ferite, ha riferito ancora il medico legale, sono da riferirsi allo schiacciamento tra il paraurti e il terreno.

Lavinia, che oggi ha 5 anni, si trova dunque in un limbo da cui non ci sono speranze possa emergere per tornare ad abbracciare i suoi cari, che la circondano di affetto ogni giorno e si prendono cura di lei 24 ore su 24 con una consapevolezza resa ancora più amara e dolorosa dalla prima offerta di risarcimento proposta nella prima udienza dibattimentale: un euro.

Un testimone: “Bimbi lasciati soli con l’unica supervisione di una bambina di 10 anni”

Nel corso dell’udienza sono anche stati ascoltati alcuni testimoni di quella tragica mattina: un genitore ha riferito che, quando ha accompagnato il figlio all’asilo, ha notato una macchia di sangue vicino al cancello e sentito i bambini che piangevano e urlavano all'interno della struttura, spaventati. Una vlta dentro, ha riferito lo stesso testimone, hanno avuto conferma che erano soli: nessuna traccia della maestra, corsa in ospedale con la donna che guidava la macchina che aveva investito Lavinia.

I bambini erano quindi rimasti soli con l’unica supervisione di una bambina di 10 anni incaricata di tenerli d’occhio. Sarebbe stato questo padre a contattare poi una collaboratrice dell’asilo, su indicazione di Rocca, raggiunta telefonicamente all’ospedale di Velletri. La collaboratrice, anche lei ascoltata in aula, ha confermato che al suo arrivo i bambini erano soli - circa una quindicina, tra cui anche il fratellino di 3 anni di Lavinia - e che nel parcheggio c’era ancora quella macchia di sangue che testimoniava le condizioni gravissime in cui la piccola Lavinia era precipitata.

Rocca dal canto suo ha sempre negato ogni responsabilità, sostenendo di non avere mai lasciato sola Lavinia e di non essersi mai allontanata dalla classe. Eppure la piccola chissà come è arrivata nel parcheggio, dove si è messa a giocare e a gattonare sino a quando non è sopraggiunta l’auto guidata da Colonnelli. Che dal canto suo non ha mai negato nulla, ma ha spiegato di non avere visto Lavinia perché impegnata a entrare con l’auto nel parcheggio del nido, con la visuale parzialmente ostacolata da una siepe.

La prossima udienza del processo è fissata al 6 maggio, quando verranno ascoltati altri testimoni e gli agenti intervenuti sul posto dopo l’incidente.