Lavinia, la bimba in stato vegetativo dopo incidente all'asilo: condannate la maestra e l'investitrice

Due anni e 6 mesi per la maestra Francesca Rocca e un anno all'investitrice Chiara Colonnelli, con sospensione della patente per un anno. Sono loro le due colpevoli secondo quanto stabilito dal giudice del tribunale di Velletri, Eleonora Panzironi, che si è pronunciata lunedì sul caso della piccola Lavinia Montebove, la bambina investita all'asilo a Velletri a 16 mesi, il 7 agosto del 2018, e da allora in stato vegetativo.

La maestra Francesca Rocca è giudicata colpevole per lesioni gravissime e per la non vigilanza e l'abbandono di minori della classe, mentre l'investitrice Chiara Colonnelli per lesioni gravissime colpose. "Giustizia è stata fatta", ha commentato Lara Liotta, la mamma di Lavinia, presente in aula insieme a Massimo Montebove, suo marito e papà della piccola.

Mamma Lara, come ha detto, tornando a casa per prima cosa ha abbracciato Lavinia e si è commossa: "Tutto questo è per lei". "Ci sono stati tentativi di nascondere la verità - ha detto papà Massimo all'agenzia Dire - in alcuni momenti abbiamo rischiato di non crederci. Oggi ho sentito una liberazione".

"È solo il primo grado, ma oggi è il giorno della responsabilità per le condizioni in cui vive Lavinia. Stiamo cercando di crescere i nostri figli nella convinzione che i maestri sono figure essenziali", ha aggiunto Massimo Montebove.

"Ipotizzo che ci sarà un'impugnazione da parte della Difesa - ha sottolineato l'avvocata dei genitori di Lavinia, Cristina Spagnolo - è stata stabilita la sospensione condizionale della pena per la conducente del mezzo, mentre l'entità della condanna della maestra di 2 anni e 6 mesi non consente la sospensione e quindi qualora diventasse definitiva potrà beneficiare di una pena alternativa alla detenzione".

Sui risarcimenti che saranno decisi nel procedimento civile, "il giudice - tenuto conto che i genitori si sono costituiti parte civile solo nei riguardi della maestra - ha riconosciuto il diritto di tutte le parti civili ovvero Lavinia, i genitori, il fratellino, i nonni", ha spiegato.