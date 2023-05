Bimba investita fuori dall'asilo: la sentenza attesa per l'estate

La sentenza del processo di primo grado sull’incidente di cui è stata vittima la piccola Lavinia Montebove, la bimba investita da un’auto mentre gattonava, a soli 16 mesi, fuori da un asilo di Velletri, potrebbe arrivare entro la fine dell’estate. È la speranza dei genitori della bambina, a oggi in coma irreversibile, dopo che la giudice Eleonora Panzironi ha fissato al 19 giugno l’udienza di discussione, preludio della sentenza.

Imputate nel processo, la maestra dell’asilo “La fattoria di mamma Cocca”, Francesca Rocca, accusata di abbandono di minore, e Chiara Colonnelli, la donna che guidava l’auto che la mattina del 7 maggio del 2018 ha travolto la piccola Lavinia: deve rispondere di lesioni colpose gravissime. La giudice Panzironi, riprendendo il processo dopo una pausa di 4 mesi imposta alla luce del recente parto di Colonnelli, ha respinto le richieste delle parti che chiedevano una nuova perizia sull'incidente, l'esame di una minore presente il giorno dell'investimento e un nuovo confronto testimoniale.

Ritenendo il quadro chiaro, anche alla luce delle 11 udienze che già si sono celebrate, ha concesso un appuntamento interlocutorio il 22 maggio per permettere la verifica delle carte del corposo fascicolo processuale e rimandato la discussione al 19 giugno. Nel giro di pochi giorni - se non il giorno stesso - potrebbe quindi arrivare la sentenza: una buona notizia per Lara Liotta e Massimo Montebove, genitori di Lavinia, che hanno sempre espresso grandi timori legati alla prescrizione.

“Come famiglia siamo soddisfatti - è stato il commento di Liotta - Speriamo che dopo tutto questo tempo si arrivi alla possibilità di una sentenza prima dell'estate e siamo felici del fatto che il giudice abbia presto questa decisione. Durante il processo è stato già detto e fatto per capire e conoscere la verità dei fatti, non serviva altro. Giustizia per Lavinia"

"A quasi 5 anni dall'incidente di Lavinia, avvenuto il 7 agosto 2018, finalmente dovrebbe arrivare la sentenza - ha aggiunto Massimo Montebove - Speriamo bene. Speriamo di ottenere giustizia. Questo è solo il primo grado e dobbiamo correre perché il rischio prescrizione non è scongiurato. Però siamo contenti di come sia andata l'udienza di oggi".