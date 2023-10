Bimba investita fuori dall'asilo, la giudice si astiene sulla messa alla prova per la maestra

Si è tenuta lunedì mattina la nuova udienza del processo sull'incidente della piccola Lavinia Montebove, la bambina investita da un'auto mentre gattonava, sola, fuori dall'asilo La fattoria di Nonna Cocca di Velletri. E a distanza di cinque anni dall'incidente, la vicenda giudiziaria è tutt'altro che conclusa.

La giudice Eleonora Panzironi, infatti, nel corso dell’udienza di lunedì mattina ha chiesto di astenersi dalla decisione sulla messa alla prova chiesta dalla maestra imputata, Francesca Rocca, assente in aula per malattia. Rocca, accusata di lesioni colpose gravissime, aveva chiesto l'istituto alternativo grazie anche alla modifica del capo di imputazione, che inizialmente era abbandono di minore. La parola passa ora quindi al presidente del tribunale. L'avvocato della difesa ha depositato una lettera di Rocca in cui la maestra ha dichiarato la disponibilità ad assistere Lavinia nelle

ore in cui manca l'assistenza infermieristica, che è garantita alla piccola solo 12 ore al giorno.

Ipotesi messa alla prova per la maestra

Il processo è stato quindi aggiornato al 16 ottobre, giorno in cui si dovrebbe definire l'esito della richiesta di messa alla prova e arrivare a una discussione in vista della sentenza, quantomeno per ciò che riguarda Colonnelli. L'udienza di lunedì mattina era prevista a inizio settembre, ma la giudice aveva disposto un rinvio per decidere proprio sulla richiesta di messa alla prova della maestra. Imputata nel processo anche Chiara Colonnelli, la donna che guidava l'auto che ha investito la bambina il 7 agosto 2018, quando la piccola aveva 16 mesi. Da allora Lavinia è in stato vegetativo irreversibile.

Proprio la possibilità che Rocca possa ottenere la messa alla prova ha ulteriormente addolorato i genitori di Lavinia, Massimo Montebove e Lara Liotta, che hanno più volte sottolineato come, nel caso in cui venga accordata, il reato si estinguerebbe, perché Rocca potrebbe scontare la pena tramite lavori socialmente utili.

Il presidio davanti al tribunale

I sostenitori dei genitori della bambina si sono quindi dati appuntamento lunedì mattina davanti al tribunale di Velletri per un presidio di protesta. I genitori di Lavinia da subito avevano puntato il dito contro la condotta di Rocca, sostenendo che la donna aveva lasciato sola la piccola consentendole di gattonare verso la porta d'ingresso dell'asilo e da lì di superare il cancelletto, rimasto aperto, e arrivare nel vialetto carrabile, dove era stata investita dall'auto guidata da Colonnelli.

"C'è delusione per l'ennesimo rinvio - ha detto Massimo Montebove - ma comprendo le ragioni che hanno portato il giudice a questa scelta e che

servono per evitare possibili ricusazioni. Per quel che riguarda la disponibilità della maestra, dopo 5 anni di silenzio e dopo l'offensiva proposta di 1 euro di risarcimento fatta in aula, di venire a casa nostra ad aiutarci con nostra figlia, rispondo semplicemente che abbiamo bisogno di infermieri e di sanitari, non di badanti. Ciò detto, anche da questa proposta si comprende come Francesca Rocca sia ancora assolutamente inconsapevole del

danno cagionato a nostra figlia. Ragion per cui una messa alla prova anticipata, se mai dovesse essere concessa, sarebbe ed è inaccettabile. Vogliamo giustizia e vogliamo una sentenza, non altro",