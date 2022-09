Bimba investita fuori dall'asilo, una delle imputate in aula: "Era sola nel parcheggio"

"Non ho visto nessuno mentre mi avvicinavo al parcheggio dell'asilo. Sono entrata con l'auto toccando la siepe, ho fatto il giro intorno all'albero per mettermi in posizione di uscita. Una volta fermata la macchina ho visto che nei pressi del cancello c'era un fagotto rosa in terra. Mi sono avvicinata e ho riconosciuto la piccola”.

Così Chiara Colonnelli, a processo davanti ai giudici del tribunale di Velletri per l’investimento della piccola Lavinia Montebove, ha descritto la tragica mattina del 7 agosto 2018, il giorno in cui con la macchina ha travolto la bambina, 16 mesi, che gattonava nel parcheggio dell’asilo La fattoria di Mamma Cocca di Velletri, causandole ferite talmente gravi da ridurla in uno stato vegetativo irreversibile.

Colonnelli, accusata di lesioni gravissime, ha parlato nel corso di una delle udienze chiave del processo, quella in cui avrebbe dovuto essere ascoltata anche l’altra imputata, e cioè la maestra d’asilo Francesca Rocca, che deve invece rispondere di abbandono di minori. Rocca però in aula non era presente: con un referto medico di pronto soccorso presentato dai suoi avvocati ha certificato di avere avuto un malore, e verrà ascoltata il prossimo 26 settembre. In aula è dunque risuonato solo il racconto di Colonnelli, che la mattina del 7 agosto di 4 anni fa si è presentata con l’auto all’asilo Mamma Cocca per prendere la figlia.

"In un primo momento ho capito che l'avevo investita, anche se poi ho avuto dei dubbi. Non si muoveva - ha detto Colonnelli ricordando il drammatico momento in cui Lavinia è stata colpita - Non c'era nessuno. Ho urlato chiamando la maestra Rocca all'interno dell'asilo e poi siamo corse al pronto soccorso". Un racconto che sembra quindi avvallare quanto sempre sostenuto dai genitori della bambina, Massimo Montebove e Lara Liotta: Rocca non avrebbe vigilato adeguatamente sui piccoli, lasciando che Lavinia a soli 16 mesi riuscisse a uscire dalla struttura, gattonando, e ad arrivare nel parcheggio e sulla traiettoria dell’auto guidata da Colonnelli. Che ai giudici ha ribadito che al momento dell’investimento la bambina “era sola”, e il cancelletto pedonale che divide l’asilo dall’area del parcheggio aperto.

"Il malore della maestra? Me lo aspettavo in cuor mio tanto quanto sapevo che l’investitrice avrebbe parlato raccontando ciò che aveva da dire sul quel maledetto giorno - ha detto la mamma di Lavinia, Lara Liotta, commentando l’assenza di Rocca - Il vero malessere resterà sempre e soltanto quello di mia figlia”. Il papà di Lavinia, Massimo Montebove, ha dal canto suo definito l’udienza “positiva per noi, si consolida l'accusa di abbandono di minore per la maestra dopo le dichiarazioni della Colonnelli. L'assenza della maestra? - ha concluso - Non commento. Vediamo se verrà in aula il 26".