Bimba investita fuori dall'asilo, parla la maestra: "L'ho persa di vista per pochi secondi"

Alla fine anche la maestra, l’unica che ancora non aveva parlato, lo ha fatto. Francesca Rocca, ex titolare dell’asilo di Velletri "La fattoria di mamma Cocca", lunedì mattina si è presentata in tribunale per fornire la sua versione della tragica mattina in cui la piccola Lavinia Montebove, 16 mesi, è stata travolta da un’auto nel parcheggio della struttura. Rocca è accusata dalla procura di Velletri di abbandono di minori, mentre Chiara Colonnelli, la donna che era alla guida dell’auto che ha investito Lavinia, deve rispondere di lesioni gravissime.

La deposizione di Rocca è uno dei momenti cruciali di un processo dolorosissimo per i genitori della piccola Lavinia, che dalla mattina del 7 agosto 2018 è in stato vegetativo irreversibile per le ferite riportate nell’urto con la macchina. In aula la maestra ha raccontato al pubblico ministero di una distrazione durata una manciata di secondi, un tempo brevissimo in cui Lavinia, gattonando, sarebbe uscita dall’asilo, avrebbe attraversato il cancelletto rimasto aperto e due porte, sceso alcuni scalini e poi attraversato il vialetto sino ad arrivare nel parcheggio, dove è stata colpita dalla macchina di una mamma arrivata a prendere il figlio.

La ricostruzione della maestra di Lavinia: "Stavo aiutando un altro bimbo"

"Erano le 9.50 e io ero sola, c'erano 5 bambini - ha raccontato Rocca rivivendo quella mattina di agosto del 2018 - Faceva caldo e i bimbi chiedevano di andare fuori. Ho pensato di andare prima delle 10, una mezz'ora prima della merenda. Dopo 20 minuti ho detto rientriamo e un bambino ha richiamato la mia attenzione, non riusciva a scendere dall'altalena e doveva fare pipì, stava togliendo il pannolino e temeva di farsela addosso. L'ho preso in braccio e con l'altra mano tenevo la manina di Lavinia”. Rocca ha ammesso di non avere chiuso il cancelletto pedonale nel rientrare nella struttura “perché avevo le mani impegnate”, e poi ha riferito di avere lasciato Lavinia seduta all’interno, contro il portone d’ingresso. Aveva ancora le scarpette, ha detto, perché stava imparando a camminare.

Il racconto, interrotto più volte dalle lacrime della maestra, arriva al punto più importante. Rocca ha raccontato che mentre accompagnava in bagno il bambino, un’altra bambina aveva richiamato la sua attenzione per usare la toilette. Stava “cercando un fazzoletto” - questione di secondi, ha ribadito lei - quando hanno iniziato a risuonare le urla dall’esterno: “Uscendo ha visto di Lavinia stesa sull’asfalto a pancia in giù, immobile”, Colonnelli al suo fianco, disperata e sotto choc.

Nei minuti successivi succede un’altra cosa che i genitori di Lavinia, Massimo Montebove e Lara Liotta, contestano aspramente: la maestra muove Lavinia, la gira e poi la carica nella macchina di Colonnelli per correre in ospedale. “Ero disperata”, ha risposto all’avvocato della famiglia, Cristina Spagnolo, che le ha chiesto perché ha deciso di muovere un ferito potenzialmente gravissimo: “Non è ciò che si fa in questi casi”, ha sottolineato il legale. C’è poi da chiarire se i bambini dopo la tragedia siano rimasti da soli. Rocca sostiene di avere chiesto a un’altra mamma di stare con loro mentre correva in ospedale, alcuni testimoni hanno invece riferito che i piccoli erano soli.

I genitori di Lavinia: "La testimonianza dell'imputata è un film"

La deposizione si è conclusa tra le lacrime della maestra e la disperazione dei genitori. Massimo Montebove, nell’ascoltarla, ha dovuto lasciare l’aula in preda al dolore e alla frustrazione, Lara Liotta è rimasta stoicamente al suo posto, nonostante le difficoltà nel rivivere minuto per minuto la mattina in cui la figlia è rimasta ferita in maniera gravissima: “È stata un’udienza molto pesante - ha detto Montebove - Il racconto della maestra ci è apparso pieno di contraddizioni. In sostanza sostiene che Lavinia le sia sfuggita per pochi secondi in cui sarebbe stata capace di uscire dall’asilo, passare da una porta lasciata aperta, fare scalette, uscire da un cancelletto, oltrepassare un’altra porta, attraversare la strada e arrivare nel parcheggio dove è arrivata la macchina. Tutto gattonando, a 16 mesi”.

“La testimonianza dell’imputata è stata un film - ha concluso Montebove - Una narrazione costruita ad arte per dimostrare che il reato di abbandono di minore che le viene contestato in realtà non si configura, e che si è trattato di una tragica disattenzione di uno o due secondi. Inverosimile”.