Bimba investita fuori dall'asilo, contestate due testi della difesa: "Contraddizioni evidenti"

Nuova udienza nel processo sull’investimento di Lavinia Montebove, la bimba che il 7 agosto del 2018, a soli 16 mesi, è stata travolta da un’auto mentre gattonava nel parcheggio dell’asilo di Velletri "La fattoria di mamma Cocca”, finendo in uno stato di coma vegetativo. Nel procedimento è imputata la maestra Francesca Rocca, titolare della struttura, accusata dalla procura di Velletri di abbandono di minori, mentre Chiara Colonnelli, la donna che era alla guida dell’auto che ha investito Lavinia, deve rispondere di lesioni gravissime.

Lunedì in un’aula del tribunale di Velletri sono state ascoltate due nuove testimoni chiamate dalla difesa, due mamme di altrettanti bambini che frequentavano l’asilo. La prima è quella che la maestra Rocca ha sostenuto sia rimasta a presidiare la struttura e a controllare i bambini dopo l’incidente, la seconda è invece la mamma di una bambina di 10 anni che in aula ha riferito che la figlia le avrebbe raccontato che Lavinia era con lei in presenza della maestra. Poi quest'ultima si sarebbe distratta per andare in bagno, e Lavinia sarebbe rimasta sola riuscendo a raggiungere l’uscita e ad arrivare nel parcheggio, dove è stata investita dall’auto guidata da Colonnelli.

Le testimonianze delle due donne non hanno convinto i genitori di Lavinia, Massimo Montebove e Lara Liotta, che sin dall’inizio del processo hanno ribadito la loro ricostruzione: Lavinia è rimasta priva di supervisione per ben più dei pochi istanti necessari per accompagnare un bambino in bagno - versione invece sempre sostenuta dalla maestra - e anche dopo l’incidente i bambini sarebbero rimasti soli, affidati a una bambina più grande, mentre Rocca e Colonnelli si precipitavano in ospedale con la piccola. Circostanza quest'ultima confermata da un altro genitore in precedenza.

“Con particolare riferimento ad una delle testimoni ascoltate oggi sono emerse delle contraddizioni così evidenti rispetto a quanto dichiarato dalla stessa davanti agli organi di polizia appena due mesi dopo il fatto, che valuteremo eventuali azioni giudiziarie in proposito. Attenderemo comunque la sentenza di primo grado”, ha detto Cristina Spagnolo, avvocato della famiglia Montebove, riferendosi alla testimonianza della mamma che ha riferito di essere rimasta con i bambini dopo l’incidente, circostanza non riferita invece alla polizia nell’immediatezza.

“Anche oggi una carrellata di donne, di mamme, senza ricordi e senza coscienza - ha aggiunto Massimo Montebove - con testimonianze che hanno fatto acqua da tutta le parti. Ancora una volta oggi è stata offesa e umiliata Lavinia. Valuteremo se sporgere denuncia”.

Nel corso dell’udienza è stato anche sentito il direttore del dipartimento di medicina legale della Asl di Velletri, Marco Sgarbazzini, che ha confermato la gravità del quadro clinico di Lavinia, a oggi totalmente invalida e coperta dal servizio di assistenza per 12 ore, mentre le restanti sono a gestite solo dalla famiglia.