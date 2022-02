Laurentino, raid in un bar: aggredito il titolare. Indaga la polizia

Una spedizione punitiva a colpi di spranghe. Bersaglio dell'aggressione il titolare di un bar, al Laurentino 38, finito poi in ospedale. L'uomo, 44 anni, non è grave ed è stato portato in codice giallo al Sant'Eugenio per qualche escoriazione e livido riportato.

A ricostruire i fatti gli agenti del distretto di polizia Esposizione. Il parapiglia è andato in scena intorno alle 17 di sabato scorso. La vittima ha raccontato ai poliziotti che una famiglia sarebbe arrivata nel locale, quindi con una scua lo ha fatto uscire per poi pestarlo, minacciandolo anche di morte.

Ad aggredirlo sarebbero stati due uomini e quattro donne, identificati dalla polizia che ha potuto visionare le immagini delle telecamere di sorveglianza del locale. Come mai c'è stato quel raid? Ora chi indaga lavora per far luce su quella che sembra essere una spedizione punitivia e, soprattutto, sul movente del pestaggio. Le indagini sono in corso.