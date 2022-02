Giallo sulla Laurentina: cadavere di un uomo vicino a un'auto carbonizzata

Il corpo senza vita di un uomo è stato trovato sabato pomeriggio accanto a un’auto incendiata abbandonata in un campo che affaccia sulla Laurentina, tra Colle dei Pini e Monte Migliore.

L’allarme è scattato alle 14. Quando sul posto sono arrivati i vigili del fuoco la scoperta: di fianco all’auto completamente bruciata c’era un uomo a terra, parzialmente ustionato e ormai morto.

Sull’identità dell’uomo e sulle cause della morte nulla è trapelato, e non è ancora chiaro se l’uomo sia morto nel rogo dell’auto, o se la macchina sia stata data alle fiamme dopo il decesso per coprire eventuali tracce di violenza. Poco dopo la scoperta sul posto sono arrivati gli agenti della polizia di Stato, la Squadra Mobile e i tecnici della Scientifica per i rilievi.