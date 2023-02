Latticini avariati nel furgone con il frigo spento, erano destinati ai ristoranti

Latticini avariati. I prodotti alimentari all'interno di un furgone con l'impianto frigorifero spento sono stati trovati venerdì mattina sulla via Nettunense, intorno alle 10:30, durante un controllo su strada effettuato da agenti della polizia locale di Ariccia. L’autore dell’inosservanza delle regole sulla conservazione degli alimenti è un extracomunitario, dipendente di un'azienda romana, sorpreso a distribuire da un van Dacia Dokker, proveniente dalla Capitale, latticini mal conservati ai ristoratori.

Al momento del fermo 30 chili di alimenti erano stati già distribuiti, pertanto gli agenti di polizia locale, diretti dal comandante Francesco Caporaso, hanno provveduto a sequestrare i restanti 30 chili rimasti all'interno del furgone. Il veicolo era stato fermato tempo fa dai carabinieri perché sprovvisto di revisione, pertanto è stato eseguito un'ulteriore verbale al codice della strada.

"Abbiamo applicato una sanzione di circa 2mila euro - commenta il comandante Francesco Caporaso - oltre alle 2mila euro circa di sanzione della Asl Rm 6. Al momento il personale della Asl sta cercando di rintracciare tutti gli esercizi commerciali e i ristoratori per procedere alla distruzione dei 30 chili di latticini avariati precedentemente distribuiti".

L'uomo è stato denunciato in stato di libertà per aver detenuto ai fini della vendita prodotti alimentari senza aver osservato tutte le prescrizioni dirette a prevenire l’alterazione del prodotto e i pericoli per il consumatore.